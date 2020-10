Kim Kardashian completa 40 anos esta quarta-feira, dia 21 de outubro. Uma data que será celebrada com uma grande festa, como destacaram os meios de comunicação esta semana.

Na véspera do aniversário, o Page Six avançou com a informação dos planos do clã mais famoso do mundo, que não vai deixar que a pandemia 'estrague' a comemoração de uma data tão especial.

A empresária pretende levar 30 pessoas, entre amigos e familiares, para uma ilha privada. O destino não foi revelado, pelo menos até à data, mas sabe-se que foram realizados testes ao novo coronavírus para que a festa seja realizada em segurança.

Ao longo destes 40 anos, foram muitas as vezes que a famosa celebridade esteve em destaque na imprensa internacional. Aliás, não é só a socialite, a sua família também está muitas vezes no centro das atenções.

Além das muitas polémicas que foram surgindo, o casamento com Kanye West também tem sido o grande destaque destes últimos meses. Já no início do ano foi relatado que estavam a fazer terapia de casal. Depois desta informação ter sido tornada pública, o casal arrasou na festa dos Óscares, em fevereiro.

Os rumores do fim do casamento - que aconteceu em 2014 - não deixam de 'encher' os jornais, mas não é certo que o casal venha a separar-se. Destaca-se também o apoio que Kim Kardashian tem dado ao rapper nos momentos mais difíceis.

O casal tem quatro filhos em comum: North, de sete anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de quatro.

Recorde-se que a gravidez também não foi uma fase fácil na vida da celebridade que foi diagnosticada com placenta acreta logo na primeira gestação. Por isso, acabou por recorrer depois a uma barriga de aluguer para os seus outros filhos.

Ao longo destes anos, não foram só as polémicas que fizeram com que continuasse a ser falada na imprensa cor-de-rosa. A sua ousadia é também um motivo que tem chamado a atenção e que está muitas vezes em destaque nas redes sociais.

Por isso, neste dia especial reunimos algumas das melhores fotografias que marcam os 40 anos de Kim Kardashian, com muita ousadia, mas sem esquecer da família.

De lembrar que foi o músico William Ray Norwood Jr., mais conhecido por Ray J, primo do rapper Snoop Dog, que 'ajudou' a socialite a tornar-se numa das celebridades mais famosas do mundo. O artista e a figura pública, que já viveram uma relação amorosa, gravaram um vídeo íntimo em 2003 que se tornou público e viral em 2007. Veja também na galeria algumas fotos de Kim e Ray J.