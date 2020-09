“Aos nossos queridos fãs, é com o coração pesado que, enquanto família, tomámos a decisão de dizer adeus ao ‘Keeping Up with the Kardashians”, foi desta forma que Kim Kardashian anunciou, na noite desta terça-feira, dia 8, que o reality show da família chegou ao fim.

Depois de 14 anos e 20 temporadas, a empresária mostra-se “grata” pela forma como os fãs tornaram o programa num estrondoso sucesso.

“Vamos sempre valorizar as memórias maravilhosas e as inúmeras pessoas que conhecemos ao longo do caminho”, frisou.

“Sem o ‘Keeping Up with the Kardashians’ não estaria onde estou hoje. Sou extremamente grata a todos que têm assistido e apoiado a mim e minha família nestes 14 anos incríveis. Este programa tornou-nos quem somos e eu estarei em dívida para sempre com todos que desempenharam um papel na formação de nossas carreiras e mudaram nossas vidas para sempre”, rematou.

A última temporada do famoso reality show será exibida em 2021, no canal E!.

