Kim Kardashian decidiu destacar nas stories da sua página de Instagram algumas imagens captadas durante a recente viagem às Bahamas com Pete Davidson.

A celebridade, de 41 anos, publicou fotografias e vídeos que mostram o local paradisíaco que desfrutou ao lado do humorista, de 28 anos. As partilhas chegam depois de Kim e Pete terem regressado a Los Angeles.

De acordo com o Page Six, Kim e Pete estiveram de férias na companhia do amigo Simon Huck e o seu marido, Phil Riportella. Também no Instagram, Simon mostrou uma fotografia onde aparece ao lado de Kim no local paradisíaco.

Já Pete Davidson não aparece em nenhuma das imagens. Veja na galeria.

