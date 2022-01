Chegou ao fim a escapadinha romântica de Kim Kardashian e Pete Davidson nas Bahamas. O casal embarcou na segunda-feira e regressou a Los Angeles hoje, dia 6, como noticia a imprensa internacional.

Estas que foram as primeiras férias do casal e fortaleceram ainda mais a relação. "Estão muito felizes. As coisas estão a ir bem entre eles. Estão a levar as coisas com calma, mas estão realmente felizes quando estão juntos", garantiu uma fonte ao Page Six.

Kim Kardashian e Pete Davidson, note-se, começaram a namorar em outubro, mas têm-se mantido discretos perante o público.

