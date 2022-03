Kim Kardashian recorreu ao Instagram, esta segunda-feira, para implorar a Kanye West para que pare de espalhar falsos rumores de que não o deixa ver os quatro filhos que têm em comum.

"Por favor, para com essa conversa, estiveste aqui esta manhã para levar as crianças à escola", comentou a celebridade numa publicação do ex-marido, segundo o Page Six.

Palavras que chegaram minutos depois de Kanye West ter partilhado na sua página de Instagram uma fotografia da mochila da filha mais velha, North, de oito anos.

"Isto estava na mochila da minha filha quando tive 'permissão' para vê-la na semana passada", começou por dizer na legenda da imagem, mostrando três broches colocados na mochila, e dois deles 'caricaturas' de Kim e Kanye. "É por isso que me esforço tanto pela minha família. O meu dever é proteger a minha família a todo o custo", acrescentou.

Recorde-se que além de North, Kim e Kanye são também pais de Saint, de seis anos, Chicago, de quatro, e Psalm, de dois.

