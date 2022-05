Kim Kardashian foi uma das muitas celebridades a desfilar na passadeira vermelha da Met Gala, evento que aconteceu hoje, 2 de maio, em Nova Iorque.

Para a ocasião, a estrela deslumbrou com um vestido que pertencia a Marilyn Monroe. Kim completou o visual com um casaco de pelo branco e uns brincos de diamante.

“Este é um vestido de Marilyn Monroe e tem 60 anos. Ela usou-o quando cantou os parabéns [‘Happy Birthday’] ao presidente John F. Kennedy, em 1962”, explicou a Kardashian à Vogue.

No entanto, para conseguir usar o vestido, Kim teve de fazer alguns sacrifícios: “Experimentei-o e não me servia. E eu disse, ‘dêem-me três semanas’. Tive de perder 7 quilos até hoje”, revela.

“Foi um enorme desafio, como se fosse um papel para um filme. Estava determinada em vesti-lo. Não comi carboidratos ou açúcar durante três semanas”, completa.

Desenhado por Jean Louis, o vestido custou, originalmente, 12 mil dólares e era tão justo que teve de ser cosido ao próprio corpo da cantora. A Ripley's Believe It or Not! adquiriu depois a peça num leilão em 2016 por 4,81 milhões de dólares.

Siga o link

Leia Também: Cara Delevingne 'choca' ao posar em topless na Met Gala