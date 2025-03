Morreu a atriz Cindyana Santangelo, atriz que foi descrita como a 'Marilyn Monroe latina', como relata o TMZ.

A polícia informou que os serviços de emergência foram chamados a casa da atriz na tarde de segunda-feira, em Malibu, e que a mesma foi levada de urgência para o hospital, onde acabou por ser declarada morta.

O TMZ relata ainda que as autoridades suspeitam que Cindyana Santangelo tenha recebido injeções 'cosméticas' recentemente em casa. A sua morte está agora a ser investigada. A causa da morte não foi declarada, até à data.

Cindyana Santangelo foi apelidada de 'Marilyn Monroe latina' pelo vocalista dos Jane's Addiction.

Participou em projetos como 'Married With Children', e fez aparições na televisão em 'CSI: Miami' e 'ER'. No cinema, apareceu em 'Hollywood Homicide' com Harrison Ford e Josh Hartnett.

