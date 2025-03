A ex-estrela de 'American Idol' Doug Kiker morreu na segunda-feira, aos 32 anos. Sabe-se que o artista foi levado de urgência para o hospital depois ter gerado preocupação por uma pessoa que o encontrou na rua.

A polícia contou ao TMZ que houve um indivíduo que estava a caminhar por Denver quando passou por Doug Kiker e ficou preocupado, uma vez que, dizem, "parecia estar a sofrer uma overdose".

Os serviços de emergência foram logo chamados ao local e Doug Kiker foi transportado para o hospital, onde acabou por morrer cinco dias depois.

Fontes próximas disseram que "as drogas fizeram com que Doug tivesse um ataque cardíaco", mas até à data não há informações oficiais sobre a causa da morte.

De recordar que Doug Kiker ganhou fama ao participar na 18.ª temporada de 'American Idol', quando levou Katy Perry às lágrimas ao interpretar 'Bless the Broken Road', de Rascal Flatts. Foi eliminada na fase seguinte após cantar 'Ain't No Mountain High Enough', de Marvin Gaye.

