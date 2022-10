Kim Kardashian agitou as redes sociais depois do episódio de quinta-feira de 'The Kardashians'. Isto porque a celebridade não sabia o que é tortellini.

Enquanto jantava na Semana da Moda de Milão, a celebridade perguntou ao empregado do restaurante onde estava: "O que é tortellini?"

Uma dúvida que deixou muitos internautas de 'boca aberta'. "A Kim acabou mesmo de perguntar o que é tortellini? Em Itália?", pode ler-se entre os muitos comentários no Twitter.

"Ver a Kim a perguntar o que é tortellini é doloroso", acrescentou outro internauta. "

