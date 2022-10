O clã Kardashian voltou a ficar em destaque por causa de falhas visíveis no Photoshop. Desta vez foi Khloé o centro das atenções.

De acordo com o Page Six, a celebridade publicou uma fotografia nas redes sociais onde aparecia com um macacão preto, exibindo as curvas. As atenções colocaram-se na cintura, isto porque parecia mais estreita que o normal.

As especulações de que a fotografia - captada no seu luxuoso quarto de hotel durante a Paris Fashion Week - terá sido editada aumentaram com o facto das paredes também parecerem desformadas. Além disso, o ombro parecia desproporcional ao resto do corpo.

A fotografia terá sido, entretanto, eliminada das redes sociais. Ainda assim, houve quem guardasse a imagem e a mesma acabou por circular entre os internautas.

© Reprodução Instagram

Em sua defesa, Khloé afirmou que não foi quem publicou a fotografia mas que algum membro da sua equipa pode ter sido o responsável pela partilha. E não ficou por aqui, tendo criticado a edição da imagem em tom de brincadeira.

