Tristan Thompson contou com o apoio da família Kardashian neste momento difícil. Khloé, Kim e Kris Jenner fizeram questão que de estar presentes no último adeus à mãe do basquetebolista, Andrea Thompson.

De acordo com a People, as celebridades compareceram no funeral de Andrea, que decorreu no sábado.

"Todos eles querem está lá para o Tristan. Ele será sempre da família. É uma situação devastadora. Eles querem fazer tudo o que podem para apoiá-lo", disse uma fonte.

Entre familiares e amigos, também esteve presente no funeral o artista Drake, segundo o TMZ.

De recordar que a mãe de Tristan, Andrea, morreu de forma inesperada em sua casa, em Toronto, vítima de um ataque cardíaco.

