Separada de Tristan Thompson, Khloé Kardashian poderá já ter encontrado um novo amor.

Os rumores de que a figura pública está numa relação com Michele Morrone, estrela do filme '365 Dias', ganharam força no passado dia 24 de setembro, quando os dois foram vistos juntos num desfile da Dolce & Gabanna, na Semana da Moda de Milão.

Michele chegou mesmo a partilhar, nas stories do Instagram, uma fotografia onde surge num clima de grande cumplicidade com Khloé, uma imagem que já se tornou viral nas redes sociais e que poderá conferir abaixo.

Até ao momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre esta proximidade.



© Instagram/Michele Morrone

