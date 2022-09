Estreou hoje a segunda temporada do reality show ‘The Kardashians’, onde são reveladas imagens nunca antes vistas do filho mais novo de Khloé Kardashian e Tristan Thompson, que nasceu através de uma barriga de aluguer.

O menino veio ao mundo no passado dia 28 de julho, sendo que Kim Kardashian, uma das irmãs, viu logo o bebé - por videochamada - depois deste ter nascido.

“Agora estou finalmente a começar o processo de cura. Agora tenho finalmente a oportunidade de desfrutar da minha vida com dois filhos e ver como isto corre”, confessa Khloé no episódio.

Recorde-se que a celebridade referia-se ao escândalo em que o pai dos filhos, Tristan Thompson, esteve envolvido, depois de ter descoberto que tinha engravidado uma outra mulher - pouco tempo depois do início da gestação do segundo filho com Khloé.

