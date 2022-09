Amanhã, 22 de setembro, estreia a segunda temporada da série da Hulu 'The Kardashians'. Entretanto, numa promoção, foram divulgadas pela primeira vez as declarações de Khloé Kardashian sobre o segundo filho que teve com Tristan Thompson, que nasceu através de uma barriga de aluguer.

"Há algo sobre o qual estou preparada para falar. O Tristan e eu vamos ter outro filho. É suposto ser um momento muito feliz mas é apenas uma experiência diferente", confessa a socialite, visivelmente desiludida com o antigo companheiro.

"Este tem sido um momento difícil na minha vida, mas é o começo de algo positivo, feliz e lindo", nota ainda.

Recorde-se que quando Khloé e Tristan se estavam a preparar para a chegada do segundo bebé, o jogador de basquetebol descobriu que iria ser pai de outra criança (que também já nasceu) fruto de um caso que teve.

Leia Também: Khloé Kardashian e Tristan Thompson dão as boas-vindas ao segundo filho