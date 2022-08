O clã Kardashian voltou a crescer. Khloé Kardashian e o 'ex', Tristan Thompson, deram as boas-vindas ao segundo filho através de uma barriga de aluguer. Notícia que foi confirmada por uma fonte à Us Weekly.

Já o Page Six relata que confirmou a notícia junto de um representante da celebridade, referindo que a mesma acaba de ser mãe de um menino. O rapaz vem juntar-se à pequena True Thompson, de quatro anos.

"A Khloé está muito grata à pessoa que carregou o bebé por esta tão bonita bênção", disse o representante em comunicado, pedindo depois "privacidade para que Khloé se possa concentrar na família".

