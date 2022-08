Kim Kardashian e Pete Davidson colocaram um ponto final na relação depois de terem começado a namorar no final do ano passado. A notícia foi confirmada à Us Weekly por várias fontes.

"Eles separaram-se de forma amigável esta semana", disse uma fonte ao falar de Kim, de 41 anos, e de Pete, de 28.

Em conversa com a CNN, uma fonte próxima do casal referiu que "terminaram devido à distância e aos horários".

Por sua vez, a fonte citada pela People também refere que "parte da razão pela qual eles se separaram foi por causa das agendas preenchidas". "Ambos estão sempre a viajar e foi difícil", acrescentou.

Fontes próximas do casal partilharam com o E! News que embora tivessem "muito amor e respeito um pelo outro", chegaram à conclusão que a vida de cada um tornava "difícil" manter a relação.

De recordar que foi em novembro do ano passado que uma fonte confirmou ao E! News que Kim e Pete estavam a namorar. Na altura, a notícia chegou um mês depois de se terem conhecido no 'Saturday Night Live'.

