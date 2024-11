Khloé Kardashian fez uma montagem amorosa com uma fotografia do seu irmão, Rob Kardashian, e o seu filho Tatum.

A empresária partilhou a montagem, em que ambos surgem parecidos, numa história na sua conta de Instagram.

De seguida, partilhou as mesmas fotografias, mas em separado. Na fotografia do filho escreveu: "O Tatum a usar o boné do tio".

Khloé, recorde-se, deu as boas-vindas a Tatum através de uma barriga de aluguer em 2022. A celebridade é ainda mãe de True, fruto da relação terminada com Tristan Thompson.

