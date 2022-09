Khloé Kardashian revelou uma pequena 'pista' sobre o nome do segundo filho, cujo nascimento foi anunciado recentemente.

No mesmo episódio de 'The Kardashians' em que é revelado o nascimento do bebé, concebido com recurso a um abarriga de aluguer, a socialite deixou escapar que quer que o nome do menino combine com o da irmã - True, de quatro anos.

"Vai começar com um T", disse, sem grande certeza, ao conversar com um amigo e com a mãe, admitindo que se tem focado em ver nomes que iniciam com a letra T.

Kris Jenner, a matriarca do clã Kardashian, resolveu então lembrar uma lista de possíveis nomes: "Tyler, Tucker, Tatum".

Certo é o facto de Khloé ter excluído em absoluto a possibilidade de dar ao menino o nome do pai, Tristan Thompson.

A socialite, recorde-se, foi traída pelo jogador de basquetebol quando estava grávida da primeira filha, algo que voltou a acontecer recentemente. Ao mesmo tempo que em casal avançava para a conceção do segundo filho, Tristan traiu a irmã de Kim Kardashian e teve um filho com outra mulher - Maralee Nichols.

Leia Também: As primeiras imagens do filho mais novo de Khloé Kardashian