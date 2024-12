Tristan Thompson surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma partilha pouco comum. O 'ex' de Khloé Kardashian mostrou algumas fotografias de três dos quatro filhos juntos.

Nas imagens, que foram publicadas no Instagram esta quarta-feira, dia 18 de dezembro, podemos ver os pequenos Prince, de oito anos, fruto da relação passada com Jordan Craig, a filha True, de seis anos, e o filho Tatum, de dois anos, da relação terminada com Khloé.

A ausência notória foi a do filho Theo, que completou três anos no dia 1 de dezembro e é fruto do caso que Tristan teve com Maralee Nichols.

