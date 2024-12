David Carreira encontra-se a preparar a nova digressão e os primeiros ensaios acontecem em sua casa.

Num vídeo partilhado na sua conta de Instagram, vemos o filho e companheira a assistirem ao ensaio.

"Já começaram os primeiros ensaios para a 'Minha Casa Tour' e o Lucas não resistiu e ficou a assistir à preparação desta tour galáctica! Não existe melhor sensação do que fazer os ensaios em casa com ele a ver-me a preparar surpresas pra vocês. Os primeiros concertos vão acontecer nos dias 14 de fevereiro, na Casa da Cultura de Ílhavo, e no dia 15 de fevereiro, na Benecarn na Benedita", lê-se na legenda do vídeo, onde se vê o pequeno Lucas ao colo de Carolina Carvalho.