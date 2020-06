Katie Price conseguiu estar novamente com a mãe, que está em fase terminal, depois de terem estado separadas durante dez semanas. A mãe da estrela, Amy, que em 2017 foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, teve de ser rigorosa nas medidas de precaução para se proteger do novo coronavírus.

Como relata o The Sun, os espectadores do programa da celebridade, 'Katie Price: My Crazy Life', ficaram comovidos quando viram a modelo a ver a mãe, mas separadas por uma janela. No entanto, esta terça-feira, iria ter a oportunidade de estar com a progenitora no jardim.

"Mas, obviamente, ela não pode abraçá-la ou aproximar-se dela", destacou uma fonte em conversa com o jornal.

"É muito triste, mas poder apenas ver a mãe pessoalmente será o melhor presente de aniversário atrasado de Katie", acrescentou. De referir que a modelo completou 42 anos no dia 22 de maio.

"Tem sido tão difícil para as duas, mas elas precisam de ter muito cuidado por causa da saúde [de Amy]", concluiu.

Leia Também: Katie Price revela que Netflix está a realizar filme sobre a sua vida