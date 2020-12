Katie Holmes completa 42 anos esta sexta-feira, dia 18 de dezembro, e contou com uma partilha especial no Instagram. Pela primeira vez, o namorado, Emilio Vitolo Jr., declarou-se à atriz publicamente, através da rede social.

"A pessoa mais incrível, mais gentil e bonita. Cada vez que vejo o teu rosto faz-me sorrir. Feliz aniversário!!! Amo-te", escreveu Vitolo, de 33 anos, na legenda de uma fotografia de ambos.

De referir ainda que esta é a primeira manifestação de amor pública do casal, depois da imprensa internacional ter começado a falar na relação no início de setembro, quando foram vistos pela primeira vez no restaurante Emilio's Ballato.

