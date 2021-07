Katia Aveiro começou o dia com uma publicação com uma dose de inspiração nas redes sociais, recordando um 'conselho' do humorista Paulo Gustavo sobre o amor.

"Diga o quanto você ama a quem você ama. Mas não fique só na declaração, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação. Amar é arte", lê-se na publicação.

Recorde-se que o ator e humorista morreu a 4 de maio, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Era uma das figuras mais acarinhadas do meio artístico brasileiro.

