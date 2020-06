Já lá vai algum tempo desde que Katia Aveiro fez uma mudança drástica na sua vida por amor. A irmã de Cristiano Ronaldo deixou Portugal para ir viver para o Brasil ao lado do seu companheiro e pai da filha mais nova. Atualmente em Gramada, no Rio Grande do Sul, a empresária decidiu evidenciar o lado mais positivo do país, que diz ser completamente esquecido pela comunicação social

"O Brasil não é só violência, no Brasil não são todos ladrões, se corro o risco de ser assaltada? Corro claro, como corro em Portugal! Já fui assaltada em Portugal e aqui nunca. A minha sogra, brasileira, a primeira vez que saiu do seu Brasil e visitou Portugal foi roubada (ironia não é). Gosto daqui, sinto conforto, segurança, sou feliz aqui, na verdade a única coisa negativa que carrego comigo é mesmo a saudade dos meus lá bem longe", notou.

Posteriormente, deixou um aviso: "Não se deixem cair no 'rolo' de... coitado do povo que está pelo Brasil, coitada da Katia lá naquele país desgraçado (já me mandaram também isso), foge Katia enquanto é tempo! Que coisas tão preconceituosas e de falta de respeito até com o meu marido que é daqui. Fico incomodada sim".

"Se vocês soubessem como é bom morar por aqui, sou grata pelo privilégio de estar aqui", completou.

