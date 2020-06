Katia Aveiro usou a sua conta de Instagram para responder a algumas perguntas dos seus seguidores. Numa delas, uma fã questionava de que forma é que se poderia lidar com as críticas. Desde logo, a irmã de Cristiano Ronaldo, que atualmente vive no Brasil, revelou-se concreta na resposta.

"Depende, de onde vêm? Se for de estranhos desconhecidos e nas redes sociais faça como eu: bloqueie e exclua. Se for pessoalmente (na minha cara ninguém tem coragem de criticar), mas se for o caso dê um sorriso maravilhoso e mostre a sua luz. Jamais permita que alguém tenha o poder de a apagar", notou.

