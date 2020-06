Katia Aveiro deixou a saudade invadir o seu coração. Com saudades da Madeira, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia do local onde nasceu.

"Na minha infância e juventude eu tinha esta vista e este lugar, alguém mais sente saudades do lugar onde nasceu?", escreveu a empresária na legenda da publicação.

Quem não hesitou em responder ao desabafo foi Paula Lobo Antunes. A atriz confessou as saudades de Nova Iorque, local onde passou a sua infância.

"Tenho muitas saudades de Nova Iorque a minha cidade sempre e entristece-me tudo o que se está a passar lá... mas será sempre o meu grande amor", conta Paula.

