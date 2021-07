Indignada, Katia Aveiro resolveu tornar pública uma mensagem que recebeu da parte de um seguidor e que revela, na sua opinião, preconceito contra ela e contra o seu marido, Alexandre Bertolucci, pelo facto de este ser brasileiro.

"Com tanto homem em Portugal, foi preciso ir arrumar [encontrar] um no Brasil?", pode ler-se na mensagem do internauta, à qual a irmã de Cristiano Ronaldo respondeu à letra.

"Não percebo o problema do preconceito contra o Brasil, como se m*** tivesse nome de país", começa por afirmar.

"Quando tu penas que já viste de tudo, vem uma anta destas e manda uma mensagem destas. Surreal a ignorância da humanidade e ainda a coragem de admitir em público que é burro. Vontade de falar: sim, sim, eu vim ao Brasil com uma placa na testa com um anúncio de procuro brasileiro para relação porque os de Portugal estão completamente desnorteados e são burros que até enviam este tipo de mensagens. Desculpem os portugas, claro que não é geral, mas tem cada burro no meu caminho que meu Deus", declara a empresária, que considera esta abordagem "ignorância em estado puro".

No fim da publicação, Katia confessou ainda que tem sido constantemente vítima de menagens e críticas como a que agora a fez reagir publicamente.

"Não têm noção da quantidade de julgamentos que tenho nesse sentido", garante.

Katia e Alexandre Bertolucci namoram há vários anos e são pais de uma menina, Valentina, que completa dois anos de vida em agosto deste ano. O casal vive entre o Brasil e Portugal.

A empresária é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, ambos fruto do seu primeiro casamento.

Leia Também: Katia Aveiro: "Com a inveja eu já vivo e não morri, nem morro"