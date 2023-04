"Estou com este semblante leve, mas hoje a minha filha não vai para a escola", foi assim que Katia Aveiro deu início a um desabafo através do qual se mostra preocupada com as últimas notícias referentes ao país onde vive atualmente, o Brasil.

"Circulam notícias por aí de atentados nas escolas, isto parece que não tem fim. Mais vale prevenir que remediar. Eu tento ser o mais leve possível, viver sem a pressão da sociedade e das notícias, porque não podemos permitir que entre dentro da nossa casa o que se passa lá fora, muito menos coisas negativas", referiu.

Katia diz ter lido em fóruns relacionados com escolas e crianças que por celebrar-se esta quinta-feira, 20 de abril, o aniversário de Adolf Hitler poderiam estar a ser planeados ataques a escolas. Com medo do que poderia acontecer, a empresária optou por não mandar Valentina, de três anos, para a escola.

"Houve um alerta para Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, que é um estado aqui do lado, e para o Brasil todo na verdade", reforçou.

Por fim, questionado sobre o porquê de escolher viver no Brasil apesar de o país ser considerado por muitos inseguro, Katia explica que "a maldade e pessoas a querer fazer mal aos outros existem em todo o lado".

A irmã de Cristiano Ronaldo mudou-se para o país de Vera Cruz desde que começou a namorar com Alexandre Bertolucci Jr., pai da pequena Valentina.

