"O que dizer de ti? Que és um orgulho, dizer que não existem palavras para expressar o que acho de ti, não só como meu irmão, mas como homem, amigo, pai filho, como ser humano... Acima de tudo, olhar para trás e ver como o tempo passou e o homem maravilhoso em que te tornaste", foi assim que Katia Aveiro deu início a uma publicação que serviu para felicitar Cristiano Ronaldo, que esta quarta-feira completa mais um ano de vida.

Hoje, 5 de fevereiro, é dia de festa na família Aveiro e a empresária fez questão de assinalar publicamente o 35.º aniversário do irmão com um texto emotivo, onde recorda vários momentos da infância de ambos.

"Mas nem sempre foi assim, não vou contar que a mãe me obrigava a lavar as tuas fraldas cheias de [coco] no poço. Não vou contar que nem usavas uma colher para comer os iogurtes para não perder tempo, fazias um furo na parte de baixo com os dentes e corrias porta fora feito flecha e com a bola nos pés. Não vou contar que tu me chamavas de orelhuda (e eu dizia ao pai e ele respondia que também não era mentira nenhuma), e mesmo assim segui a gostar cada vez mais de ti, sem traumas", começou por lembrar, muito animada.

"Não vou contar também as vezes que fugias de mim para a rua quando a mãe me obrigava a cuidar de ti, não vou contar as vezes que desaparecias de casa para saltar a vedação do campo no poço da Quinta Falcão para jogar à bola (depois inventaram o golo de cabeça mais alto da história). E não vou contar o dia que fomos à praia os dois e a mãe até hoje pensa que fomos à reunião da catequese. Fica tranquilo que há coisas que guardo só para nós... Mas vou contar também que tu adoravas dormir comigo e com a Elma [irmã mais velha], lembras-te? Até hoje tenho saudades desses tempos", continuou a recordar.

Uma mensagem que terminou com palavras de carinho. "Mano, sabes o quanto eu te amo desde sempre. Serás sempre o nosso menino. Foi lá trás que tudo começou, foi a tua história, foram os altos e baixos, foram as dificuldades, foi a tua personalidade o teu querer, foi o amor da nossa família, foi tudo o que fez seres quem és e seres esse homem de família lutador e guerreiro. Feliz aniversário, meu irmão. Que Deus te dê sempre saúde e sabedoria para seguires a ser sempre esse ser humano maravilhoso que tanto nos orgulha. Amo-te e tu sabes disso (digo tantas vezes que até cansa). Parabéns, meu rei", rematou.

Leia Também: Com foto ternurenta, Katia Aveiro revela que a filha já se senta sozinha