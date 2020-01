Foi no dia 27 de agosto de 2019 que Katia Aveiro foi mãe pela terceira vez, da primeira filha, Valentina. Uma data que ficará para sempre guardada na memória e no coração da mãe 'babada', como a própria faz questão de destacar nas redes sociais.

E é no mundo virtual onde são partilhados muitos dos momentos que passada com a bebé, como aconteceu esta quinta-feira. A menina foi mais uma vez o destaque da página do Instagram da mamã.

"Cinco meses e já me sento sozinha, a mamã e o papá estão cheios de medo. As minhas asas estão a crescer super rápido, eu estou a avisar família. Desfrutem bem de mim assim pequenina porque daqui a nada estou uma mulherzinha... o tempo corre", escreveu Katia na legenda de uma fotografia ternurenta da filha, como se fosse a pequena Valentina a falar.

Recorde-se que Katia é ainda mãe de Rodrigo e José Dinis.

