Kate Middleton pode até pertencer à família real britânica, no entanto, quando chega a hora de educar os filhos a duquesa faz de tudo para que as coisas corram o melhor possível.

Segundo a imprensa internacional, a mulher do príncipe William tem uma linguagem em código que usa para comunicar com George, de seis anos e Charlotte, de quatro (em breve deverá ser aplicado a Louis, de um ano).

Segundo o jornal The Sun quando Kate quer que os filhos se acalmem, apenas diz: "Vamos fazer uma pausa".

Quando estão em público, as crianças sabem que tal significa levar as coisas com mais calma, já entre paredes, quer dizer que cada um deverá fazer atividades individuais.

Curioso, não?

