Foram muitas as mães e filhos que celebraram o Dia da Mãe separados. Um data que foi comemorada no domingo, 22 de março, no Reino Unido.

A família real britânica não foi exceção e as redes sociais também foram o seu palco para as manifestações de carinho neste dia especial.

A rainha Isabel II, por exemplo, fez questão de deixar uma mensagem a todos os cidadãos do Reino Unido nesta fase difícil que o mundo atravessa.

Ao lado de uma fotografia antiga em que aparece na companhia da mãe, a rainha Isabel, tirada em 1951, escreveu: "O Dia da Mãe é uma oportunidade de agradecer e celebrar todas as mães e cuidadoras, onde quer que estejam. Hoje pode ser um dia diferente e difícil para aqueles que normalmente planeiam passar tempo com as suas mães, à medida que nos adaptamos às mudanças e interrupções necessárias aos nossos hábitos normais de rotina e de vida. Mas para todas as mães de todos os lugares, estamos a pensar em vocês e desejo a todos um #diadamãe muito especial".

Kate Middleton e o príncipe William também partilharam no Instagram algumas imagens da duquesa de Cambridge, da mãe da mesma e ainda da mãe de William, a princesa Diana.

"Para as recém-mamãs, as mais velhas, e as famílias que hoje passam esta data junto ou separados, estamos a pensar em todas vocês neste momento difícil. Feliz Dia da Mãe", começaram por escrever na legenda da publicação.

"1.º - O duque e a duquesa de Cambridge com os filhos em Norfolk; 2.º - Diana, a princesa de Gales, com os filhos, o príncipe William e o príncipe Harry; 3.º - Carole Middleton com a filha, Kate", acrescentaram, referindo-se às imagens partilhadas.

Quem também assinalou a data foi o pai de William e Harry, o príncipe Carlos, que partilhou uma fotografia da sua infância onde surge na companhia da mãe, a rainha Isabel II.

“Desejando a todos um feliz Dia da Mãe, particularmente num ano em que as famílias talvez não possam estar juntas. Um jovem príncipe Carlos brinca no jardim da Clarence House com a mãe, a princesa Isabel, em 1950”, lê-se na descrição da imagem.

Por sua vez, Meghan Markle e Harry também destacaram a data com uma imagem onde se pode ler: "Mamã, mãe. Mamã. Avó. vovó. Obrigado".

Leia Também: Kate Middleton mostra postal amoroso feito pelo príncipe George