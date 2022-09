Kate MIddleton revelou que o príncipe George, seu filho mais velho, “percebe a perda” da bisavó, enquanto que os irmãos mais novos - a princesa Charlotte e o príncipe Louis - não tanto.

Segundo a correspondente real Roya Nikkhah, a duquesa de Cambridge falou do assunto na visita que fez hoje a Sandringham na companhia do marido, o príncipe William.

“A minha filha perguntou-lhe como é que estavam as crianças, a Kate agradeceu-lhe [a preocupação] e disse que estavam bem, que têm sido vigiadas depois da escola”, descreveu o membro do público que falou com Kate.

Leia Também: Príncipe William revela que se lembrou de funeral da mãe durante cortejo

Leia Também: Kate Middleton revela palavras do filho Louis após morte de Isabel II