O príncipe William confessou que os últimos dias lhe têm reacendido memórias relacionadas com o funeral da mãe, a princesa Diana.

O duque de Cambridge - e agora também príncipe de Gales - esteve à conversa com algumas pessoas que o aguardavam em Sandringham, para onde viajou com Kate MIddleton para ver as homenagens à rainha.

Foi neste lugar que William revelou que a caminhada que fez atrás da urna de Isabel II, até ao Palácio de Westminster, foi um misto de emoções.

“Ele disse que tinha sido difícil ontem (quinta-feira, 14 de setembro) e de como isso o relembrou do funeral da mãe”, disse a pessoa em questão ao The Telegraph.

“A Catherine [Kate] disse que tem sido um momento difícil para eles, para toda a família”, completou.

Recorde-se que a princesa Diana, mãe de William e Harry, morreu em 1997, na sequência de um trágico acidente de automóvel.

