Kate Middleton fez a primeira aparição pública desde que se desencadeou a polémica entre a família real e a BBC. Esta quarta-feira, 24 de novembro, a duquesa de Cambridge visitou uma escola e esteve à conversa com uma turma que estava a aprender sobre neurociência.

Sem conseguir evitar ser o centro das atenções, a mulher do príncipe William destacou-se com serenidade e boa disposição, como poderá ver na galeria de imagens.

A tensão entre a realeza e a estação britânica deu-se com um documentário produzido pelo canal, o 'The Princes and the Press', sobre o mediatismo da família.

Considerando as informações da produção "infundadas", o Palácio de Buckingham, a Clarence House e o Palácio de Kensington reagiram através de um comunicado. Mais tarde, soube-se através de uma fonte que Kate Middleton e o príncipe William tiraram à BBC os direitos de transmissão do concerto de Natal organizado pela realeza e que vai ser apresentado pela duquesa.

