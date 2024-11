A princesa de Gales comentou o novo look do marido com Sophie, Duquesa de Edimburgo.

Kate Middleton marcou presença, no passado domingo, dia 10 de novembro, no evento Sunday Remembrance, que decorreu em Londres. A princesa de Gales tinha ao seu lado Sophie, a duquesa de Edimburgo, e as duas trocaram umas palavras 'ousadas' para a realeza. O jornal britânico The Sun contratou uma especialista em leitura labial para tentar decifrar quais as confidências que fizeram, e o resultado é surpreendente. De acordo com esta análise, Sophie questionou a princesa de Gales se ela gosta do novo visual de William, que agora está com barba. Kate terá respondido: "Acho bem excitante", ao que a Duquesa afirmou: "Vocês estão melhores agora".