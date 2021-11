O príncipe William e Kate Middleton tiraram à BBC os direitos de transmissão do seu concerto de Natal na sequência de um documentário transmitido acerca da família real britânica.

Segundo o jornal The Sun, a produção será transmitida na ITV e apresentada por Kate Middleton. William também marcará presença, mas ficará no plateia.

Os filhos dos duques de Cambridge - o príncipe George, de oito anos, a princesa Charlotte, de seis e o príncipe Louis, de três - também irão, pelo que a família estará reunida.

"Isto é algo muito importante para a ITV. É um formato novo - os membros da realeza nunca apresentaram um concerto televisivo. E ter a duquesa a liderar isto é algo marcante", revelou uma fonte ao jornal.

"Naturalmente, a maioria dos programas da realeza vão diretamente para a BBC, uma vez que é uma estação pública. [Mas] Agora parece que vão trabalhar mais com a ITV no futuro", nota-se.

Recorde-se que esta terça-feira, 23 de novembro, a família real emitiu um comunicado onde se revelou desiludida pela transmissão do documentário na BBC. No mesmo são analisadas as notícias que surgiram na imprensa relativamente às controvérsias entre o príncipe William e príncipe Harry.

Leia Também: Família real emite raro comunicado para reagir à polémica com a BBC