Kate Hudson foi recentemente entrevistada pela revista People para uma conversa relacionada com o tema da parentalidade. Com isto, a atriz, de 41 anos, falou do seu perfil enquanto mãe de uma bebé de dois anos e de dois rapazes, de nove e 16.

"Sou rígida quando crio certas regras. Não negoceio com os meus filhos em certos assuntos. O que me apercebi com isto é que, quando se estabelece um padrão em casa, não acabamos em longas negociações. Quando eu digo não, está feito", afirmou.

Questionada sobre esta faceta mais 'inflexível', esclareceu: "Sou muito, muito rígida quanto aos bons modos. Não tenho tolerância para mentiras, pequenas ou grandes".

Por fim, frisou ainda que "não julga" os métodos com que outros pais educam os filhos. "Temos de ter a mente aberta e temos de nos sentir bem com o que estamos a fazer, deixando que as pessoas vivam à sua maneira", rematou.

