Kate Hudson e Gwyneth Paltrow juntaram-se para uma conversa sem filtros para o podcast 'The Goop' e um dos temas foram os piores beijos de Hollywood.

Com vastas carreiras no cinema, as duas atrizes podem congratular-se (ou não) por já terem feito pares românticos com vários galãs e rostos icónicos da indústria. Mas será que guardam as melhores memórias?

Kate Hudson começou por referir que o ator que menos gostou de beijar foi Matthew McConaughey. "Sempre que beijava o McConaughey parecia que algo acontecia, como ranho ou vento", explicou.

Gwyneth Paltrow, por sua vez, afirmou que não gostou de beijar Robert Downey Jr. porque "era literalmente como beijar um irmão".

Leia Também: Filha de Gwyneth Paltrow fica chocada com foto nua da atriz