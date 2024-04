Este sábado, dia 20 de abril, é triste para Kate Beckinsale.

A atriz britânica recordou o padrasto, Roy Battersby, no dia em que o diretor de televisão completaria o seu 88.º aniversário, partilhando algumas fotografias e dedicando-lhe carinhosas palavras.

"O aniversário que não sabíamos era o teu último. Não haverá FaceTime hoje No meio da minha noite, vendo-te abrir os presentes. Ninguém recebeu presentes com tanta alegria. Não consigo desmontar as minhas árvores de Natal. Foram as últimas árvores de Natal que decorei contigo. Este aniversário/não aniversário, Natal/não Natal em abril. Oh Roy, oh Deus, tenho saudades tuas", escreveu a atriz na legenda das fotografias, que pode ver na publicação abaixo.

