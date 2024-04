Kate Beckinsale preocupou os fãs há cerca de um mês ao publicar fotos suas na cama de um hospital, sem dar detalhes sobre o que lhe tinha acontecido.

No entanto, parece que agora a atriz, de 50 anos, já se encontra bastante melhor, uma vez que voltou a usar as redes sociais, mas desta vez para partilhar um conjunto de vídeos divertidos, nos quais aparece no ginásio a tentar treinar e a ser 'impedida' pelo seu cão.

"Bem, o fitness costumava ser a minha paixão…", escreveu, na legenda dos vídeos, que pode ver na publicação abaixo.

