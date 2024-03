Kate Beckinsale fez uma partilha no Instagram que deixou os fãs preocupados. Para assinalar o Dia da Mãe, que no Reino Unido se celebrou no último domingo, dia 10 de junho, a atriz fez uma publicação na qual deixou agradecimentos à mãe.

No entanto, entre as fotos partilhadas, estão algumas nas quais Kate aparece numa cama de hospital, tendo deixado os fãs preocupados.

"Estás bem? Porque é que estás no hospital?" e "O que é que aconteceu?" são alguns dos comentários deixados na publicação.

A atriz não explicou o que a levou a ficar internada, mas alguns seguidores recordaram que, no passado, Beckinsale revelou sofrer de Síndrome da Ativação de Mastócitos, o que a poderá ter levado de volta ao hospital.

© Instagram

