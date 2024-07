Depois de a imprensa internacional ter anunciado o nascimento do bebé de Vanessa Hudgens, e com imagens da família à saída do hospital que foram captadas por paparazzi, a atriz confirmou a notícia.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, a recém-mamã partilhou que está tudo bem, mas antes não deixou de lamentar a invasão de "privacidade".

"Estamos dececionados por a privacidade da nossa família ter sido desrespeitada e explorada durante este momento tão especial devido à ganância", começou por escrever.

"Apesar de tudo, a mãe, o pai e o bebé estão felizes e saudáveis", disse, por fim.

© Instagram

