Vanessa Hudgens já é mãe. A atriz de 'High School Musical', de 35 anos, deu à luz o primeiro filho e tudo indica que correu tudo bem.

Segundo o TMZ, a artista foi vista à saída do hospital, em Santa Mónica, quando levava o bebé para casa, esta quarta-feira, dia 3 de julho.

Foram captadas imagens desse momento, onde podemos ver Vanessa Hudgens a ser levada por uma enfermeira enquanto carregava o bebé.

O companheiro da artista, Cole Tucker, também estava presente e encarregue de levar as malas.

O TMZ destaca ainda que a saída do casal com o filho do hospital aconteceu no dia do aniversário de Cole, o que torna este momento ainda mais especial.

Até à data, os recém-papas ainda não se pronunciaram sobre o nascimento do bebé e não foram revelados mais detalhes, como o dia, o nome da criança ou o sexo.

Vanessa e Cole, recorde-se, começaram a namorar em 2020 e casaram-se em 2023, no México.

Leia Também: Zac Efron reage (finalmente) a gravidez de Vanessa Hudgens