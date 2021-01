Kanye West foi visto pela primeira vez desde que se tornou pública a notícia da separação de Kim Kardashian.

O rapper, de 43 anos, foi fotografado a chegar, no domingo, num jato particular no aeroporto Van Nuys, em Los Angeles, depois de ter estado no rancho em Cody, Wyoming.

O artista - que parecia estar muito sério quando saiu do avião - estava acompanhado da sua equipa, como relata o Page Six.

O meio de comunicação revelou em exclusivo, no início deste mês, que Kim e o Kanye estão a divorciar-se após quase sete anos de casamento.

Representada pela advogada Laura Wasser, Kardashian espera chegar a um acordo antes de entrar com o processo oficial nos tribunais para que ambos possam resolver as questões em relação aos bens.

O rapper e a celebridade têm quatro filhos em comum, North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Salm, de um.

Leia Também: Kim Kardashian e Kanye West vivem a 1.ª data simbólica desde a separação