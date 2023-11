Kanye West e a mulher, Bianca Censori estarão a "fazer uma pausa no casamento".

De acordo com o jornal The Sun, esta separação terá acontecido depois de os amigos da arquiteta terem feito "uma intervenção" para que ela entenda que a relação com Kanye não é benéfica para ela.

"A família dela nunca foi foi fã do Kanye e as pessoas próximas dela questionaram se casar-se com ele foi a decisão mais acertada", revelou fonte próxima de Bianca.

"Ele é uma pessoa muito difícil de se conviver e trabalhar, e a Bianca tem sido uma das pessoas mais pacientes que já lidou com ele", continuou.

A fonte acrescentou que embora Kanye "tenha estado muito mais feliz e mais focado com ela por perto", o relacionamento deles parece tê-la "prejudicado um pouco, com toda a gente a dar a sua opinião".

Kanye está atualmente 'escondido' num complexo de luxo que se tornou estúdio de gravações na Arábia Saudita e também estará supostamente focado em fazer novas músicas com Ty Dolla $ign e, portanto, "não tão preocupado" com a situação do seu casamento com Bianca.

No início deste mês, o rapper viajou para a Arábia enquanto Bianca visitou uns amigos na sua terra natal, a Austrália. "Os amigos disseram-lhe como se sentiam e que ela precisava de acordar", referiu uma fonte ao Daily Mail.

Eles disseram que a Bianca está finalmente a começar a ver as coisas 'como elas são', que está "consciente da maneira de ser controladora do Kanye" e "a começar a ver as coisas de uma perspetiva externa".

Leia Também: Kanye West aproveita tempo 'em família'… apenas com a filha mais velha