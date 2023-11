Não gosta de ser filmado e, quando o é, são raras as vezes em que não é notícia. Kanye West tem passado estes últimos dias pelo Médio Oriente e foi recentemente filmado na companhia da filha mais velha, North West.

Ainda que ambos circulassem com uma significativa 'entourage' em redor, Kanye e a filha terão conseguido, de acordo com o TMZ, algum tempo de qualidade em família, ainda que apenas a dois, no Dubai.

Recorde-se que Kanye West tem ainda outros três filhos além de North, sendo que as crianças têm passado mais tempo com a mãe, Kim Kardashian, de quem o rapper se divorciou em 2021.

