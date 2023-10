Julia Fox disse que às vezes "desejava não ter namorado com Kanye West" porque a breve relação de ambos, que durou apenas algumas semanas, ofuscou o resto da sua vida.

A atriz saiu com o rapper entre janeiro e fevereiro de 2022 e admitiu que é "muito chato" ser constantemente questionada sobre o romance que existiu entre ambos, sendo sempre a sua carreira deixada para segundo plano.

A modelo, que se encontra a promover o seu livro de memórias, 'Down the Drain', falou sobre esse tema em entrevista ao jornal Daily Telegraph: "As pessoas dizem: 'Ah, o relacionamento dela com o Kanye colocou-a no mapa'. E tem sido muito difícil verem-me como mais do que isso. Mesmo tendo escrito este livro de memórias, as pessoas ainda querem apenas falar sobre isso. É realmente misógino", afirmou a atriz, enfatizando o tema.

"Mas também há uma longa história de fazer isso com as mulheres, onde a posição da mulher na sociedade realmente veio do homem com quem ela foi casada. E é muito chato, porque há momentos em que eu penso que só queria nunca ter feito isso [namorado com Kanye West]. Eu sou muito mais do que isso", concluiu.

