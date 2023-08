A maternidade pode ser uma experiência transformadora, com os seus pontos positivos e também os menos bons. Kaley Cuoco, que foi mãe pela primeira vez no final de março, sofre de um problema pouco comum.

A eterna Penny da sitcom 'The Big Bang Theory' falou sobre sofrer de síndrome do canal cárpico em ambas as mãos, uma condição que se caracteriza pela compressão do nervo mediano no túnel do carpo, o que provoca dor, sensação de 'formigueiro' ou diminuição da sensibilidade nos dedos.

"Alguns de vocês devem saber sobre a minha lesão nos pulsos por segurar a Matilda. Pesquisem no Google, é uma coisa muito real", afirmou a atriz, mostrando imagens suas com os pulsos ligados.

No entanto, Kaley, que é muito adepta da atividade física, decidiu não deixar de parte os seus treinos e, com a ajuda do seu personal trainer, montaram um esquema que lhe permite praticar exercício físico sem esforçar os pulsos, tal como a própria informou nas suas redes sociais.

