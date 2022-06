Depois de ter surgido com paralisia facial, revelando que sofre da síndrome de Ramsay Hunt, Justin Bieber voltou à sua página de Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde.

Na nova publicação que fez esta terça-feira, 14 de junho, o cantor começou por dizer: "Quero partilhar sobre como me tenho sentido. Cada dia tem sido melhor e em todo o desconforto, tenho encontrado conforto naquele que me criou e que me conhece".

"Conhece-me por completo. Conhece todas as minhas partes mais sombrias e que não quero que ninguém conheça, e coloca-me constantemente nos seus amáveis braços", acrescentou, mostrando que se tem refugiado na fé.

"Esta perspetiva tem-me dado paz durante esta tempestade horrível que estou a enfrentar. Sei que vai passar, mas até lá, Jesus está comigo", completou.

© Instagram

Leia Também: Justin Bieber cancela concertos de digressão devido a paralisia facial